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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو
http://almnatiq.net/?p=814143
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.
وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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