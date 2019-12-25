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مؤسسة جسر الملك فهد تطلق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية بين المملكة والبحرين

مؤسسة جسر الملك فهد تطلق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية بين المملكة والبحرين
http://almnatiq.net/?p=814152
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين اعتباراً من يوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا المملكتين.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن : سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي، شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على أن يتم إيقافها مؤقتاً حفاظاً على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.
وبين أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالًا أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد.
وأهاب المحيسن بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة واقتناء الملابس المناسبة وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين والالتزام أيضاً بالمسارات المخصصة لهم باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.
وأكد أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع الجهات العاملة في مناطق إنهاء إجراءات المسافرين والإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين ومررو المنطقة الشرقية أنهت كافة استعداداتها لتسهيل عبور قائدي الدراجات النارية خلال فترة التشغيل التجريبي.

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