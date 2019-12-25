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البنك المركزي اليمني يحذر المواطنين من استغلال الميليشيات الحوثية للعملة الوطنية

البنك المركزي اليمني يحذر المواطنين من استغلال الميليشيات الحوثية للعملة الوطنية
http://almnatiq.net/?p=814162
المناطق - واس

حذر البنك المركزي اليمني اليوم المواطنين اليمنيين من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية التلاعب بالعملة الوطنية.
وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية إن الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعد عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.
وأضاف أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي التي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

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