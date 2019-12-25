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قصف إدلب “يهجر” 200 ألف سوري

قصف إدلب “يهجر” 200 ألف سوري
http://almnatiq.net/?p=814177
المناطق - وكالات

قالت جماعة إغاثية سورية، الأربعاء، إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من ديارهم في شمال غرب سوريا، على متن حافلات وشاحنات وسيارات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط قصف جوي وبري مكثف من قبل القوات السورية.

وقصفت القوات السورية محافظة إدلب الواقعة جنوب شرقي البلاد، التي تعد آخر معاقل للمعارضة المسلحة في البلد الذي تمزقه الحرب منذ 2011.

وأدى الهجوم البري الذي بدأ الأسبوع الماضي إلى نزوح مزيد من السكان، حيث سيطرت القوات السورية على أكثر من 40 قرية صغيرة، وفقا للجيش ونشطاء المعارضة، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت “منسقو استجابة سوريا”، وهي جماعة إغاثية تنشط في شمال غرب سوريا، إن نحو 217 ألف شخص (216.732) فروا من ديارهم، وكثير منهم إلى غير جهة محددة، بينما توجه آخرون إلى الحدود التركية بحثا عن سلامتهم.

وقالت الجماعة إن النازحين فروا من حوالي 250 قرية وبلدة، مضيفة أن 252 مدنيا، بينهم 79 طفلا، قتلوا نتيجة للعنف.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت قبل بدء الهجوم البري الخميس الماضي، أن حوالي 60 ألفا من سكان إدلب نزحوا بالفعل منذ أن بدأت حملة القصف الحكومية أواخر الشهر الماضي.

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