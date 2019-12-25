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دورة مكافحة العدوى لمنسوبي الهلال الأحمر بمحافظة القريات

دورة مكافحة العدوى لمنسوبي الهلال الأحمر بمحافظة القريات

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دورة مكافحة العدوى لمنسوبي الهلال الأحمر بمحافظة القريات

دورة مكافحة العدوى لمنسوبي الهلال الأحمر بمحافظة القريات
http://almnatiq.net/?p=814182
المناطق - الجوف

‏نفذ فرع هيئة ⁧‫الهلال الاحمر‬⁩ السعودي بمنطقة ⁧‫الجوف‬⁩ عدد من الدورات في مجال مكافحة العدوى والتي استفاد منها 21 مسعفف وأخصائي من الكادر الصحي والتي عقدت بمركز التدريب بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ .
وتأتي هذه الدورة حرصاً من الهيئة على زيادة المعرفة بالطرق الوقائية التي تحد من إنتقال العدوى من المرضى للمسعفين وبالوقت نفسه المحافظة على سلامة المرضى التي يباشر حالاتهم الكادر الصحي بكيفية المحافظة عليهم وعدم إنتقال أي عدوى لهم .
وتجدر الإشارة أن الهيئة تولي تطوير المهارات الإسعافية المقدمة من منسوبيها لطالبي الخدمة الإسعافية أولوية كبيرة بإطلاعهم على أرقى ما توصلت له مراكز الأبحاث في مجال تقديم الخدمات الإسعافية وكيفية إنقانهم لها .

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