أمين الجوف يواصل جولاته ويتفقد الخدمات البلدية بمركز زلوم وطلعة عمار

المناطق - الجوف

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، على المشروعات البلدية بمركز زلوم والمراكز التابعة لها ، وبدأت الجولة بزيارة لمركز بلدية زلوم ، وكان في استقبالة رئيس بلدية زلوم شالح الشمري وعدد من منسوبي البلدية ، ثم التقى برئيس مركز زلوم الأستاذ تركي صاهود المطيري ، وتم خلال اللقاء الحديث عن الخدمات البلدية وأهم المشروعات التي يحتاجها المواطن بزلوم ، للارتقاء بالعمل البلدي .

وتفقد المهندس الشرعان مبنى بلدية زلوم واطلع على مراحل إستكمال المبنى ، مشدداً على ضرورة إستكمال ألأعمال وفق المواصفات المطلوبة لتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين والمراجعين .

كما شملت الزيارة مركز طلعة عمار التقى خلالها برئيس المركز الأستاذ مطرد بن خالد الرويلي ، الذي رافق المهندس الشرعان في جولته على الخدمات البلدية والوقوف على مشروع مبنى الخدمات البلدية بمركز طلعة عمار ، ووجه المهندس الشرعان بسرعة افتتاحه لأهالي المركز لتوفير بيئة العمل المناسبة للإنجاز ولرفع مستوى الأداء .

والتقى أمين المنطقة عدد من المواطنين ، مستمعاً منهم إلى بعض الملاحظات والمقترحات، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم .

كما وقف على ملعب كرة القدم ، والوقوف على بئر البلدية ، والحديقة المجاورة للطريق الدولي ووجه أمين المنطقة بالاهتمام بالنظافة وإزالة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ومتابعة أعمال الصيانة لها ، بالإضافة إلى صيانة الألعاب وإدراجها ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء الموسم القادم بالتعاون مع الفرق التطوعية من شباب مركز طلعة عمار ونادي الأمانة التطوعي لتكون العمارية واجهة منطقة الجوف الخضراء الشمالية .

وأكد المهندس الشرعان على المسؤولين بالأمانة والبلديات التابعة لها ، بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات وتلافي الملاحظات خلال مدة وجيزة مع الجودة المطلوبة، لتحقيق الإستفادة المنشودة منها، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، والمتابعة الحثيثة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي .

رافق أمين منطقة الجوف خلال الجولة وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري وعدد من قيادات الأمانة .

وتهدف جولة أمين منطقة الجوف لأهمية تسخير الإمكانات والعمل على تطوير كافة الخدمات البلدية بجودة عالية .