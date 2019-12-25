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بلدي البدع يكرم رئيس البلدية

بلدي البدع يكرم رئيس البلدية
http://almnatiq.net/?p=814196
المناطق- تبوك- علي العميري:

كرم المجلس البلدي بمحافظة البدع رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد تقديرا لجهوده في خدمة المحافظة ، وقال رئيس المجلس البلدي إبراهيم بن سليمان العميري ، إن تكريم رئيس البلدية جاء تقديرا من المجلس البلدي لجهود رئيس البلدية على ما يقدمه للمحافظة والمراكز التابعة خلال فترة وجيزة من مشاريع خدمية لاقت استحسان الجميع.
وأعرب رئيس بلدية البدع عن شكره لهذا التكريم مضيفاً أن ما يقدمه يعتبر جزءا من عمله.
حضر التكريم أمين عام المجلس أيمن بن ناصر العميري.

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