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تنفيذ مشروعات الأرصفة والإنارة في بلدية البدع

تنفيذ مشروعات الأرصفة والإنارة في بلدية البدع
http://almnatiq.net/?p=814202
المناطق- تبوك - علي العميري:

بتوجيهات من رئيس البلدية الاستاذ سعيد بن خليل السعيد تواصل بلدية محافظة البدع جهودها في تنفيذ اعمالها التطويرية في الميادين والتقاطعات وتقوم بالعمل على دوار على مدخل المخطط رقم 2 وذلك بفتح الطريق لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين والمقيمين .
وواضح مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع محمد العميري انه يتم حاليا العمل على استكمال الارصفة وتركيب الانارة مؤكداً اهمية تلك المشروعات التي تسهم في تطوير المحافظة بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين في مدينة البدع او العابرين من خلال طرقها الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وتركيب الكاميرات المراقبة في الميادين والمداخل الرئيسية .

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