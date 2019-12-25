احدث الأخبار

أربع انتصارات وتعادل في ختام الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
أبرز المواد
 إيران تستبق احتجاجات الخميس بتعطيل الإنترنت
أبرز المواد
 تنفيذ مشروعات الأرصفة والإنارة في بلدية البدع
منوعات
 ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ
أبرز المواد
 بلدي البدع يكرم رئيس البلدية
منطقة تبوك
 أمين الجوف يواصل جولاته ويتفقد الخدمات البلدية بمركز زلوم وطلعة عمار
منطقة الجوف
 وزير الطاقة يدشن عملية إستئناف إنتاج عمليات الخفجي المشتركة
أبرز المواد
 دورة مكافحة العدوى لمنسوبي الهلال الأحمر بمحافظة القريات
منطقة الجوف
 وزير الإعلام يوجه بتأخير دوام الخميس إلى التاسعة نظرا لكسوف الشمس
أبرز المواد
 قصف إدلب “يهجر” 200 ألف سوري
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تسمح لموظفيها تأخير دوام صباح الخميس تزامناً مع كسوف الشمس
أبرز المواد
أربع انتصارات وتعادل في ختام الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

أربع انتصارات وتعادل في ختام الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

أبرز المواد
إيران تستبق احتجاجات الخميس بتعطيل الإنترنت

إيران تستبق احتجاجات الخميس بتعطيل الإنترنت

أبرز المواد
تنفيذ مشروعات الأرصفة والإنارة في بلدية البدع

تنفيذ مشروعات الأرصفة والإنارة في بلدية البدع

منوعات
ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

أبرز المواد

أربع انتصارات وتعادل في ختام الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

أربع انتصارات وتعادل في ختام الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=814208
المناطق - واس

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت النهضة مع الشعلة ، الكوكب مع الخليج، التقدم مع الباطن ، العين مع جدة، والأنصار مع الجيل .
وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تعادل النهضة مع ضيفه الشعلة بنتيجة 2 – 2، ورفع النهضة رصيده لـ 26 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الشعلة رصيده لـ 24 نقطة في المركز العاشر.
وتغلب الخليج على مضيفه الكوكب بنتيجة 1 – 0، ليرتفع رصيد الخليج لـ 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الكوكب عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر ، وعاد فريق الباطن من ملعب مضيفه التقدم بفوز بنتيجة 1 – 0، ليكون رصيد الباطن 31 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد التقدم عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.
وفاز الجيل على مضيفه الأنصار بنتيجة 0 – 2 ، وبتلك النتيجة رفع الجيل رصيده لـ 18 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد الأنصار عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.
وفي ختام مباريات اليوم تغلب فريق العين على ضيفه جدة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد العين لـ 34 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد جدة عند النقطة 23 في المركز الحادي عشر.
وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 5 مباريات حيث فاز الطائي على مضيفه القادسية 1-0، وفاز المجزل على نجران 1-3، وتغلب حطين على مضيفه البكيرية 1 – 0 وفاز الثقبة على النجوم 0 – 2 فيما كسب أحد مضيفه الجبلين بـ 1 – 3.

روابط ذات صلة

إيران تستبق احتجاجات الخميس بتعطيل الإنترنت

إيران تستبق احتجاجات الخميس بتعطيل الإنترنت
ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ
وزير الطاقة يدشن عملية إستئناف إنتاج عمليات الخفجي المشتركة

وزير الطاقة يدشن عملية إستئناف إنتاج عمليات الخفجي المشتركة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*