أربع انتصارات وتعادل في ختام الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

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اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت النهضة مع الشعلة ، الكوكب مع الخليج، التقدم مع الباطن ، العين مع جدة، والأنصار مع الجيل .

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تعادل النهضة مع ضيفه الشعلة بنتيجة 2 – 2، ورفع النهضة رصيده لـ 26 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الشعلة رصيده لـ 24 نقطة في المركز العاشر.

وتغلب الخليج على مضيفه الكوكب بنتيجة 1 – 0، ليرتفع رصيد الخليج لـ 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الكوكب عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر ، وعاد فريق الباطن من ملعب مضيفه التقدم بفوز بنتيجة 1 – 0، ليكون رصيد الباطن 31 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد التقدم عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وفاز الجيل على مضيفه الأنصار بنتيجة 0 – 2 ، وبتلك النتيجة رفع الجيل رصيده لـ 18 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد الأنصار عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.

وفي ختام مباريات اليوم تغلب فريق العين على ضيفه جدة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد العين لـ 34 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد جدة عند النقطة 23 في المركز الحادي عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 5 مباريات حيث فاز الطائي على مضيفه القادسية 1-0، وفاز المجزل على نجران 1-3، وتغلب حطين على مضيفه البكيرية 1 – 0 وفاز الثقبة على النجوم 0 – 2 فيما كسب أحد مضيفه الجبلين بـ 1 – 3.

