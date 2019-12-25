السفير آل جابر يلتقي بوفد من جامعة عدن لبحث الاحتياجات

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بمدير جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصْوَر، ومدير مركز الاستشارات بجامعة عدن الدكتور أبوبكر بارحيم، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض، لبحث الاحتياجات التنموية في جامعة عدن.

وقال الدكتور الخضر في تصريح عقب اللقاء: التقينا اليوم بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومنسوبي البرنامج، وركز اللقاء على بحث الاحتياجات التنموية لتطوير الجامعة، التي كان من أبرزها تجهيز كلية الصيدلة، بالإضافة للعديد من البرامج، وكان اللقاء مثمراً ولمسنا فيه روح التعاون والأخوّة.

وأضاف الدكتور الخضر: ناقشنا أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك بهدف تنمية المجتمع بشكل عام، مؤكداً على أهمية ونفع المشروعات التنموية التي يقدمها البرنامج في اليمن، وكذلك ما سيقدمه البرنامج لجامعة عدن، متطلعاً لزيارة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى جامعة عدن.

ورفع الخضر شكره للمملكة قيادةً وشعباً على ما تقدمه من جهود، كما شكر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على ما يقدمه من مشاريع تنموية، وبالأخص المشاريع الداعمة لقطاع التعليم التي استفادت منها مختلف المحافظات اليمنية.

من جانبه أوضح مدير وحدة المشروعات بجامعة عدن الدكتور أبوبكر بارحيم ، أن علاقة جامعة عدن بالمؤسسات التعليمية في المملكة علاقة عميقة، معبراً عن عميق سعادته بزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقاء منسوبيه.

وأشار الدكتور بارحيم إلى أن اللقاء تطرق لبحث تنفيذ مشروعات تنموية في جامعة عدن، التي ستعمل على تطوير الجامعة وبنيتها التحتية، مبيناً أثرها الإيجابي على مستوى الطالب وهيئة أعضاء التدريس، بالإضافة للمجتمع اليمني بشكل عام، سواء في مجال المشروعات العاجلة منها أو على المدى البعيد.

ونوه بارحيم بالعلاقات الوطيدة التي تربط جامعة عدن بالجامعات السعودية، موضحاً بأنهم لمسوا خلال اللقاء الكثير من الاهتمام والدعم من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجميع منسوبي البرنامج، مبيناً أن اللقاء أعطى بارقة أمل لجامعة عدن وجميع المجتمع اليمني.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور سالم بازرعة، ومدير العلاقات العامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني إسماعيل محفل، ومدير إدارة المشروعات في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس.