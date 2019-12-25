احدث الأخبار

وزراء التعليم العالي العرب يؤكدون العزم على تطوير السياسات الهادفة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه بإنجاز الطلبات المرفوعة في نظام سفير2 .. ويشكل لجنة تقنية لتقييم ومعالجة المشكلات
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة بالنيابة يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة في الإمارة والمحافظات والمراكز
منطقة مكة المكرمة
 الأمير بدر بن سلطان يوجه بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة
منطقة مكة المكرمة
 المرور ينصح قائدي المركبات بعدم النظر للشمس أثناء الكسوف
أبرز المواد
 دراسة: 4 أكواب من القهوة يوميا تحد من زيادة الوزن
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي بوفد من جامعة عدن لبحث الاحتياجات
أبرز المواد
 أربع انتصارات وتعادل في ختام الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
أبرز المواد
 إيران تستبق احتجاجات الخميس بتعطيل الإنترنت
أبرز المواد
 تنفيذ مشروعات الأرصفة والإنارة في بلدية البدع
منوعات
 ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ
أبرز المواد
وزراء التعليم العالي العرب يؤكدون العزم على تطوير السياسات الهادفة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي

وزراء التعليم العالي العرب يؤكدون العزم على تطوير السياسات الهادفة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي

أبرز المواد
وزير التعليم يوجه بإنجاز الطلبات المرفوعة في نظام سفير2 .. ويشكل لجنة تقنية لتقييم ومعالجة المشكلات

وزير التعليم يوجه بإنجاز الطلبات المرفوعة في نظام سفير2 .. ويشكل لجنة تقنية لتقييم ومعالجة المشكلات

أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة

منطقة مكة المكرمة
أمير مكة بالنيابة يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة في الإمارة والمحافظات والمراكز

أمير مكة بالنيابة يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة في الإمارة والمحافظات والمراكز

منطقة مكة المكرمة

الأمير بدر بن سلطان يوجه بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة

الأمير بدر بن سلطان يوجه بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة
http://almnatiq.net/?p=814226
المناطق - جدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف الأحد المقبل، لافتاً إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهاً لما هو عليه الوضع في مكتبي سموه بمكة المكرمة وجدة، إذا يبدأ سموه برنامجه صباحاً باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.
وأضاف “سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اجتماعات بحضوري مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية وسيتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية “.
وأشار الدوسري إلى أن تواجد الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة والذي سيحقق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذين المكتبين مساندين لمكتبي سموه في العاصمة المقدسة وجده واللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ، وخليص والكامل والجموم وبحرة.
وختم متحدث إمارة منطقة مكة بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.

روابط ذات صلة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة
أمير مكة بالنيابة يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة في الإمارة والمحافظات والمراكز

أمير مكة بالنيابة يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة في الإمارة والمحافظات والمراكز
العثيمين يبحث مع وفد النيجر ترتيبات اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

العثيمين يبحث مع وفد النيجر ترتيبات اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*