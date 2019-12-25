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أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة

منطقة مكة المكرمة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة
http://almnatiq.net/?p=814230
المناطق - جدة

شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ‫صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان‬⁩ اليوم (الأربعاء) ‬توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية (أصدقاء) ويمثلها الكابتن ⁧‫ماجد عبدالله‬، وجامعة جدة ويمثلها مديرها الدكتور عدنان الحميدان، وغرفة مكة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بالإنابة نايف الزايدي، بهدف تعزيز أوجه التعاون في عدة مجالات (الرياضية والتعليمية والاجتماعية).
وترمي مذكرة التفاهم بين غرفة مكة وجمعية أصدقاء إلى توفير قاعات المحاضرات والندوات لعقد الفعاليات والبرامج التي تنظمها الجمعية ومنح مقاعد مجانية للاعبين القدامى وأسرهم في عدد من البرامج التدريبية، إضافة إلى دعوتهم لحضور احتفالات الغرفة، والمساهمة في توظيف اللاعبين القدامى.
وتسعى ⁧‫جامعة جدة‬⁩ من خلال مذكرة التفاهم إلى تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية وخدمة المجتمع، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة ترسخ مبادئ وقيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي.
‫ويتمثل التعاون المشترك بين ⁧جامعة جدة⁩ و جمعية أصدقاء‬ في تنظيم برامج أكاديمية وتوفير فرص التدريب التعاوني وتقديم الاستشارات الفنية والاستراتيجية في العلوم الرياضية وإطلاق حملات توعوية تنظيم الفعاليات إعداد البحوث والدراسات العلمية في المجالات الرياضة، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات.
‫وعلى صعيد متصل، استقبل أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان ‬رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله
واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن أهداف الجمعية والبرامج التي تقدمها للاعبي كرة القدم القدامى.

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