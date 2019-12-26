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اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي

اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي
http://almnatiq.net/?p=814256

يحقق الديوان العام للمحاسبة في تجاوزات مالية ارتكبها مدير عام سابق للشؤون الصحية بمنطقة جازان، قبل انتقاله للعمل بمنطقة أخرى.

ووفقا لما أكدته مصادر لـ”عكاظ” ، فإن المخالفات تضمنت صرف رواتب بدل تميز تقدر بنصف مليون ريال، إضافة إلى حصوله على نصف مليون أخرى كفوارق رواتب، إضافة إلى راتبه الأساسي عن سنة عمل واحدة.

وخاطب الديوان وزارة الصحة بخصوص فحص حسابات برنامج التشغيل الذشاتي ورواتب منسوبي مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، التي بدورها خاطبت صحة جازان للرد حول نظامية ما تم صرفه من بدلات للمسؤول (تحتفظ «عكاظ» باسمه) عندما كان يعمل في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن المسؤول صرف مبلغ يزيد على 442 ألف ريال، تحت بند فوارق رواتب، والتي تجاوز الحد المسموح صرفه، مخالفاً بذلك الأنظمة المتبعة، إضافة إلى مبلغ يقارب النصف مليون ريال حصل عليه كبدل تميز بشيك مصدق (اطلعت عليه «عكاظ»).

وخاطبت صحة جازان الوكالة المساعدة للشؤون المالية بالوزارة بعدم قدرتها على الحصول على مسوغات نظامية لعملية الصرف المذكورة بصحة المنطقة، وتطلب من الوكالة البحث عن مسوغات نظامية لعملية صرف تلك المبالغ والرد على استفسارات الديوان. من جهتها، خاطبت «عكاظ» المتحدث باسم وزارة الصحة منذ أسبوع للتعليق على الأمر، ولم يصل الرد.

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