وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتحفيز تقنيات البناء

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برنامج تحفيز تقنيات البناء الذي رصدت له ميزانية بقيمة 14 مليار ريال سيدعم المصانع السعودية لتبني تقنيات البناء الحديثة.

وبين أن نصف مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص تستخدم تقنيات البناء الحديثة المتنوعة، وأن ذلك يساعد على ضخ الوحدات السكنية بسرعة وجودة كبيرة، لافتا إلى أن تقنيات البناء في السعودية ما زالت في الجيل الأول، فيما وصلت أغلب دول العالم إلى الجيل الثالث، وفقا لقناة «الإخبارية».

ودخلت العديد من تقنيات البناء الحديثة السوق السعودية، من أبرزها تقنية الجدران والأسقف المسبقة الصنع، وتقنية القوالب الكاملة، التي تساهم في صب الجدران والأسقف مرة واحدة، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويتطلب توطين التقنيات الحديثة فرض معايير عالية، وتطوير على مستوى كود البناء السعودي، ويساعد توطين تلك التقنيات في الربط بين الموردين والمقاولين ودعم الوصول إلى طلب المشاريع ضمن برامج الإسكان الحكومية.

يذكر أن مبادرة «تحفيز تقنية البناء» هي إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتم تخصيص 13.87 مليار ريال للمبادرة.

وبدأت وزارة الإسكان السعودية منتصف عام 2017 في تفعيل 7 تقنيات بناء حديثة لتنفيذ مشاريعها الحالية التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص.