مطلق النار على المسؤول الحكومي في قبضة الشرطة

المناطق - الرياض

أكدت مصادر أن شرطة تثليث ألقت القبض على المتهم بإطلاق النار على مسؤول في إحدى الإدارات الحكومية بوادي الدواسر قبل أسابيع.

وبحسب عكاظ”، تبين أن المتهم ترصد المسؤول قبل فعلته، كما تورط في سلب عدد من السيارات مستخدما السلاح الأبيض وإعطاب شاحنة مركبات وتنزيل إحداها ليستغلها لاحقا في تنفيذ جرائم سلب في محافظة تثليث ومراكزها، ليتم ضبطه بواسطة شرطة عسير وتثليث وإيداعه التوقيف وإشعار الجهات المعنية.

وشهدت وادي الدواسر حوادث اعتداء عدة على مسؤولين وسيارات أمنية في الأعوام السابقة منها تعرض مدير الشرطة إلى اعتداء في يناير 2013 أثناء أدائه لمهماته برفقة زملائه، إذ فوجئ بمجهولين يمطرون سيارته، بنحو 20 طلقة نارية وفي 6 ديسمبر 2018 أصيب قائد الدوريات في وادي الدواسر في مواجهة مع جناة سرقوا سيارتين في المحافظة. وفي 7 ديسمبر 2016 تعرضت دوريات أمنية أثناء أدائها لواجباتها في أحد شوارع المحافظة لإطلاق نار من مجهولين دون حدوث إصابات ونجحت دوريات الأمن في وقت وجيز، من تتبع الجناة والقبض على ثلاثة بعد دخولهم لأحد المنازل القريبة من الشارع العام وعثرت الأجهزة مع الجناة على سلاحين من نوع كلاشنكوف وعدد من الأعيرة النارية.