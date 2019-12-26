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مقتل 10 جنود على الأقل في هجوم جديد شمالي بوركينا فاسو

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مقتل 10 جنود على الأقل في هجوم جديد شمالي بوركينا فاسو

مقتل 10 جنود على الأقل في هجوم جديد شمالي بوركينا فاسو
http://almnatiq.net/?p=814289
المناطق - وكالات

لقي عشرة جنود على الأقل في بوركينا فاسو مصرعهم إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه في شمال البلاد، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس “تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم، وقُتل عشرة جنود على الأقل في هذا الكمين في هالاليه”، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم.

وقال مصدر أمني آخر إنّ “تصدي العسكريين أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين”.

وكانت بوركينا فاسو أعلنت الحداد الوطني ليومي الأربعاء والخميس في أعقاب هجوم إربيندا الذي أسفر عن مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة وسبعة عسكريين، بالإضافة إلى مقتل “80 ارهابيا”، بحسب السلطات المحلية.

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