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“الأرصاد” تنبه عن رياح نشطة ومثيرة للأتربة على منطقة تبوك

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المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك، ومحافظات البدع، وضباء، وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ ٤ مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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