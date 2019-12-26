بالفيديو.. قائد طائرة مصري يرحب بلاعبي الهلال على طريقته

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وجه قائد طائرة تابعة للخطوط “السعودية الخليجية” ترحيبا خاصا لبعثة نادي الهلال السعودي، أثناء رحلته إلى القصيم لمواجهة فريق المدينة ضمن دوري “كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ويسمع في الفيديو صوت قائد الطائرة قائلا: “أهلا بأبطال آسيا ورابع العالم، فريق الهلال العظيم”.

🎥 فيديو : كابتن طائرة #الهلال المغادرة للقصيم : أهلاً بأبطال آسيا ورابع العالم فريق #الهلال العظيم 😍💙💙💙💙 pic.twitter.com/QsaxvV5suX — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) December 25, 2019

واستطاع الهلال أن يحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، إذ احتل المركز الرابع في البطولة، بعد خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي 3-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.