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العمانيون قلقون على صحة السلطان قابوس

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العمانيون قلقون على صحة السلطان قابوس

العمانيون قلقون على صحة السلطان قابوس
http://almnatiq.net/?p=814316
المناطق - الرياض

أعرب مغردون عمانيون وشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم على صحة قائد البلاد السلطان قابوس بن سعيد، بعد انتشار شائعات تفيد بتدهور صحته.

وأثارت تغريدتان لوزارة الخارجية العمانية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، الأربعاء، التساؤلات بسبب غموض مضمونهما، وسط الأنباء المتداولة حول الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد.

وذكر حساب الوزارة على تويتر، في تغريدة: ”كما تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطمئنان؛ حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود“.

و: تابعت في تغريدة ثانية ”تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للاطمئنان؛ حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني“.

ولم توضح الوزارة في تغريدتيها المقصود بالاطمئنان والتمنيات، ما أثار حيرة المعلقين.

وأبدى مستخدمون عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ ” #السلطان_قابوس“ موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.

وطالب معظم العمانيين المشاركين في الهاشتاغ ببيان رسمي توضيحي يبدد قلقهم بشأن ما تردد من أنباء حول السلطان.

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