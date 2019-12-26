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مؤسسة “النقد” تدعو شركتيْ وكالة تأمين إلى سرعة تصحيح أوضاعهما

مؤسسة “النقد” تدعو شركتيْ وكالة تأمين إلى سرعة تصحيح أوضاعهما
http://almnatiq.net/?p=814322
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني وشركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة لم تلتزما باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوبا مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينهما المسجلة لديها.

وقالت: تدعو مؤسسة النقد في هذا الصدد الشركتين إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعهما خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان.. وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة؛ فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص، وتأمل ممن له شكوى تجاه هاتين الشركتين -سواء من المؤمّن عليهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية- التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

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