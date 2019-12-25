أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين سجون المنطقة وجمعية الثقافة والفنون

أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين سجون المنطقة وجمعية الثقافة والفنون

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أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين سجون المنطقة وجمعية الثقافة والفنون

أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين سجون المنطقة وجمعية الثقافة والفنون
http://almnatiq.net/?p=814335
المناطق - الجوف

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين إدارة سجون المنطقة، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف .
ووقع الاتفاقية مدير سجون منطقة الجوف المكلف العميد مقبول بن كميان الشراري، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة خالد بن عبدالرحمن العيسى.
وأوضح العيسى أن الجمعية ستقدم من خلال هذه الاتفاقية للنزلاء دورات تدريبية في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والفنون المسرحية وفنون الشعر والموسيقى، والأنشطة الحرفية التي تدخل ضمن اختصاصات الجمعية، حيث ستُقدم الدورات بشكل مجاني للنزلاء .
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف تأهيل النزلاء في المواهب التي يتقنونها على أُسس علمية لتكون مساعداً لهم في ممارسة هذه الهوايات أثناء قضاء محكوميتهم ولتكون مصدر رزق لهم بعد الإفراج عنهم .
وبارك سمو أمير منطقة الجوف الاتفاقية، مؤكداً سموه على رعاية السجناء وتقديم كافة المساعدات التي تؤهل السجين ليكون عنصر فعال في المجتمع ، سواء داخل السجن أو بعد الإفراج عنه .

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