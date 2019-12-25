وكيل إمارة عسير يدشن فعاليات اليوم التوعوي الأول لمستخدمي السماعات العظمية بمستشفى عسير المركزي

المناطق - أبها

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير – حفظه الله -؛ دشن سعادة وكيل إمارة منطقة عسير الأستاذ محمد بن ناصر بن لبده وبحضور سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري صباح اليوم الأربعاء، اليوم التوعوي الأول لمستخدمي الزرعة العظمية للأذن وذلك بمستشفى عسير المركزي.

وفي بداية البرنامج ألقى سعادة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور كلمة رحب فيها بالحضور مشيراً إلى أن مشروع الزرعة العظمية للأذن هو أحد المشاريع التي استحدثتها وزارة الصحة لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، ونوه إلى تطور تأهيل ذوي الإعاقة السمعية بمستشفى عسير بشكل كبير حيث تم إجراء الزرعة العظمية لأكثر من ٢٣ مريض داخل المستشفى.

بعد ذلك ألقى قائد برنامج زراعة القوقعة بصحة عسير الدكتور يحيى الأحمري كلمة أوضح من خلالها بأنه تم استحداث برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية للكبار والأطفال على حدٍ سواء وقد تم البدء بالعمل من منتصف العام الماضي ٢٠١٨ م وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات واستقطاب الكثير من القوى العاملة بدعم مباشر من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري ، موضحاً أنه تم خلال هذه الفترة إجراء زراعة قوقعة لأكثر من ٤٠ مريضاً ومريضة في عدد من المستشفيات وكذلك إجراء أكثر من ٢٥ زراعة للسماعات العظمية للكبار وتركيب أكثر من ١٧ سماعة للأطفال موضحاً أن هذه الخدمة وفرت على المرضى عناء السفر للعلاج خارج المنطقة .

وفي ختام اللقاء تم الاطلاع على الأجهزة المستخدمة في مثل هذه الحالات وذلك من خلال المعرض المصاحب.