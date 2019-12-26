احدث الأخبار

مطوفو الدول العربية تعرف 400 مساهم وموظف بالأمن السيبراني
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الخرج يستقبل رئيس المجلس البلدي ونائبه
منطقة الرياض
 وكيل إمارة عسير يدشن فعاليات اليوم التوعوي الأول لمستخدمي السماعات العظمية بمستشفى عسير المركزي
منطقة عسير
 غرفة الشرقية وهيئة الأوقاف توقعان مذكرة تعاون لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه
المنطقة الشرقية
 العاصفة “لولو” تضرب لبنان.. رياح وأمطار وثلوج وخسائر
أبرز المواد
 أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين سجون المنطقة وجمعية الثقافة والفنون
منطقة الجوف
 أداء صلاة الكسوف بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 توقف التنفس أثناء النوم.. لحظات “مزعجة” يمكن تجنبها
أبرز المواد
 مليارات الدولارات.. أطماع تركية خفية للتدخل في ليبيا
أبرز المواد
 مؤسسة “النقد” تدعو شركتيْ وكالة تأمين إلى سرعة تصحيح أوضاعهما
أبرز المواد
 وزير الطاقة: سنبدأ تنفيذ مشروع حقل الدرة البحري للغاز قريبا
أبرز المواد
 العمانيون قلقون على صحة السلطان قابوس
أبرز المواد
مطوفو الدول العربية تعرف 400 مساهم وموظف بالأمن السيبراني

مطوفو الدول العربية تعرف 400 مساهم وموظف بالأمن السيبراني

منطقة مكة المكرمة
محافظ الخرج يستقبل رئيس المجلس البلدي ونائبه

محافظ الخرج يستقبل رئيس المجلس البلدي ونائبه

منطقة الرياض
وكيل إمارة عسير يدشن فعاليات اليوم التوعوي الأول لمستخدمي السماعات العظمية بمستشفى عسير المركزي

وكيل إمارة عسير يدشن فعاليات اليوم التوعوي الأول لمستخدمي السماعات العظمية بمستشفى عسير المركزي

منطقة عسير
غرفة الشرقية وهيئة الأوقاف توقعان مذكرة تعاون لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه

غرفة الشرقية وهيئة الأوقاف توقعان مذكرة تعاون لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه

المنطقة الشرقية

مطوفو الدول العربية تعرف 400 مساهم وموظف بالأمن السيبراني

مطوفو الدول العربية تعرف 400 مساهم وموظف بالأمن السيبراني
http://almnatiq.net/?p=814362
مكة - عادل الزهراني
نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية دورة عن أمن المعلومات تحت عنوان “أهمية الأمن السيبراني في الحج والعمرة”، حضرها 400 شخص من الموظفين والمساهمين والمساهمات وذلك على مدى يومين في مقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب .

وتطرقت الدورة التي قدمها نائب رئيس إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة تركي نتو التعرف على مصطلح الأمن السيبراني، وركزت على التوعوية بمخاطر التهديدات والهجمات المعلوماتية بالإنترنت.

واشتملت الدورة على استعراض انتهاكات الخصوصية ودوافع الأشخاص الذين يهاجمون الأنظمة، وكيفية حماية الخصوصية، وعرفت بالمخاطر الأمنية على الشبكة اللاسلكية.

وشرحت الدورة الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبات حسب قوانين المملكة، ومستقبل الأمن السيبراني في الحج والعمرة، كما اشتملت تقنيات التشفير والأمن السيبراني في الحج والعمرة.

من جهته أوضح رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن الدورة هي جزء من دورات عدة ستقدم للموظفين والمساهمين من الجنسين لتثقيفهم بكل المستجدات وتسليحهم بالمعرفة ، مشددا على أن الجوانب التقنية وأمن المعلومات في أولويات المؤسسة ، خصوصا في ظل التحول التقني الكامل لأعمال الحج والعمرة مع إعتماد المسار الإلكتروني.

ويشير في هذا الصدد نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري إلى أن المؤسسة في إطار التحول لشركة مساهمة مغلقة تعمل على رفع كفاءة كامل المنظومة وجميع اداراتها التابعة ولتشمل الموظفين والمساهمين العاملين، وتعريفهم على كل المستجدات ، مع التركيز على الجوانب التقنية التي أصبحت ركيزة أساسية في كل أعمال الحج والعمرة والتي تتسق مع برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، والهدف الأسمى من ذلك رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

روابط ذات صلة

أداء صلاة الكسوف بالمسجد الحرام

أداء صلاة الكسوف بالمسجد الحرام
أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة

أمير مكة بالنيابة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جمعية “أصدقاء” وجامعة جدة وغرفة مكة
أمير مكة بالنيابة يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة في الإمارة والمحافظات والمراكز

أمير مكة بالنيابة يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة في الإمارة والمحافظات والمراكز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*