متحدثة التعليم تنفي عودة الخط والإملاء كمادتين منفصلتين

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نفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، وفقا لصحيفة “المواطن” ما تداوله البعض بشأن عودة الخط والإملاء للمرحلة الابتدائية كمادتين منفصلتين.

وأوضحت الشهري أن الإملاء والخط مهارتان أساسيتان في كتب لغتي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وجه منذ بداية هذا العام بتخصيص 10 دقائق من كل حصة دراسية للكتابة لتعزيز مهارتي الإملاء والخط للطلاب في جميع مراحل التعليم.

وتداول مواطنون ومقيمون خلال الفترة الأخيرة أنباء تزعم عودة الخط والإملاء للمرحلة الابتدائية كمادتين منفصلتين، مؤكدين أن هذا سيشتت الطلاب في هذه المرحلة الدراسية، متسائلين عن مصير المادتين في كتب لغتي وهل سيتم حذفهما بعد أن تحولا إلى مادة منفصلة أم لا؟!