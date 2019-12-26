محافظة خيبر تطلق خدمة الاتصال المرئي للقاء سمو أمير المنطقة

المناطق - المدينة المنورة

أطلقت محافظة خيبر خدمة الاتصال المرئي للمواطنين والمواطنات التي تتيح لهم اللقاء المباشر مع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وللإستماع لمطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذي المبادرة بتوجهات من صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة التي تسهم في التواصل مع المستفيدين في كل محافظة، باستخدام التقنية للوصول إلى المستفيد في منطقة سكنه دون تكبد عناء السفر.

وأوضح محافظ خيبر فهد بن محمد العطر أن خدمة الاتصال المرئي تهدف إلى تيسير وتمكين المواطنين والمواطنات القاطنين في المحافظة من الالتقاء المباشر مع سمو أمير المنطقة, إلى جانب تجهيز مكتب في المحافظة لتسهيل التواصل مع الإمارة إلى جانب استقبال من يرغب في لقاء سمو أمير المنطقة في جلسته اليومية بالإمارة.