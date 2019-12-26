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إعلان فتح التحويل الإلكتروني بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية

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إعلان فتح التحويل الإلكتروني بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية

إعلان فتح التحويل الإلكتروني بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=814378
المناطق - واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح خدمة التحويل الإلكتروني بين الكليات للطلاب والطالبات عبر الخدمة الذاتية بدءاً من تاريخ 11 / 5 / 1441هـ للعام الحالي ولمدة ثلاثة أيام باستثناء الكليات الصحية .
وبينت العمادة أن التحويل الداخلي لها عدة شروط منها أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً على الأقل في الكلية التي يرغب التحويل منها، ولا تقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن 12 وحدة معتمدة، وألا يكون منقطعاً أو مؤجلاً أو معتذراً عن الدراسة التي يرغب التحويل منه، إلى جانب توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وغيرها من الشروط المعلنة .

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