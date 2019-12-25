إمارة منطقة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف

جازان - فضة عطيف

نفت إمارة منطقة جازان، اليوم الخميس، صحة الرسائل المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استقبال إمارة منطقة جازان لطلبات التوظيف.

وأوضح المتحدث الرسمي المكلف للإمارة أ. عادل بن احمد الزائري ، أن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات.

وأشار إلى أن إمارة المنطقة ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تؤكد أنه لا علاقة لها بمثل هذه الأمور والرسائل المتداولة التي تحكمها إجراءات نظامية، وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف التقدم بطلباتهم مباشرة للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم حيالها حسب التعليمات والإعلان الرسمي عبر الجهات المختصة .