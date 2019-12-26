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برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي

برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي
http://almnatiq.net/?p=814417
المناطق - وكالات

أفاد مراسل “العربية” و”الحدث”، اليوم الخميس، بأن الرئيس العراقي، برهم صالح، قدم استقالته للبرلمان.

وقال برهم صالح في خطاب للبرلمان إن “مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة”، وأضاف: “أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري”.

وأضاف أن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب”، لذا “أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي”.

وقال صالح للبرلمان: “مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء”.

وقال إنه قد وصلته “عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً”، مضيفاً: “أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء”.

وكانت وكالة الأنباء العراقية أفادت، في وقت سابق، على “تليغرام” بأن رئيس الجمهورية اعتذر عن تكليف مرشح “كتلة البناء” أسعد العيداني.

وقال برهم صالح للبرلمان إن “الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب”.

وفي أول رد فعل على تقديم صالح استقالته، نقل موقع قناة السومرية عن نائب في “كتلة سائرون” قوله: “نرفض استقالة برهم صالح وندعم موقفه برفض أي شخصية متحزبة”.

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