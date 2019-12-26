احدث الأخبار

الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ
أبرز المواد
 برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي
أبرز المواد
 سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك
أبرز المواد
 إمارة منطقة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8353.14 نقطة
أبرز المواد
 “هدف” يحتفل بتخريج 46 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون ثاني دفعات “أكاديمية القيادة”
أبرز المواد
 أمانة منطقة القصيم تحقق أعلى نسبة صرف على المشاريع على مستوى المملكة
منطقة القصيم
 “تعليم القصيم” يختتم “الابتدائي” وينجز 95% من المتوسط والثانوي
منطقة القصيم
 أمير الجوف يلتقي وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
منطقة الجوف
 التقديم على برنامج نيوم للابتعاث الداخلي سيبدأ مطلع عام2020
منطقة تبوك
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن برامج وأنشطة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة
منطقة تبوك
 التحالف : إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود خسائر عرضية وأضرار جانبية
أبرز المواد
الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ

الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ

أبرز المواد
برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي

برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي

أبرز المواد
سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك

سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك

أبرز المواد
إمارة منطقة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف

إمارة منطقة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف

منطقة جازان

الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ

الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ
http://almnatiq.net/?p=814420
المناطق - وكالات

نقلت شبكة الشروق شبه الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أن إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة منذ صبيحة الخميس كان إجراء احترازياً لمنع مجموعات سياسية من الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن أن التجمع لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة بأن يبعد حرم القيادة العامة من التجمعات ذات الصبغة السياسية، والتى قد تؤدي إلى إحداث فوضى فى هذه المنطقة العسكرية.

وشهدت الخرطوم اختناقات مرورية منذ صباح يوم الخميس.

وأشار الحسن إلى أن ما ورد في موقع كنداكة نيوز الإلكتروني عن تصريح للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة حول إغلاق الطرق عار من الصحة.

ويوم الأربعاء وقريباً من القصر الرئاسي في وسط الخرطوم تظاهر مئات من الشبان والشابات، وهم يحملون أعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وهم يهتفون “الدم مقابل الدم ما نقبل الدية” مطالبين بالقصاص.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن دماء القتلى “لن تذهب هدراً”، مؤكداً أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

وكانت التظاهرات بدأت في كانون الأول/ديسمبر احتجاجاً على مضاعفة سعر الخبز، واستمرت أشهراً أطاح الجيش خلالها بالبشير الذي حكم السودان ثلاثين عاما.

روابط ذات صلة

برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي

برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي
سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك

سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8353.14 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8353.14 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*