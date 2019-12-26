احدث الأخبار

التقاعد تبرم مذكرة تفاهم لتقديم مزايا لعملائها مع إحدى شركات التأمين التعاوني
أبرز المواد
 الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ
أبرز المواد
 برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي
أبرز المواد
 سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك
أبرز المواد
 إمارة منطقة جازان تنفي حقيقة رسائل طلبات التوظيف
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8353.14 نقطة
أبرز المواد
 “هدف” يحتفل بتخريج 46 قيادي وقيادية من القطاع الخاص يمثلون ثاني دفعات “أكاديمية القيادة”
أبرز المواد
 أمانة منطقة القصيم تحقق أعلى نسبة صرف على المشاريع على مستوى المملكة
منطقة القصيم
 “تعليم القصيم” يختتم “الابتدائي” وينجز 95% من المتوسط والثانوي
منطقة القصيم
 أمير الجوف يلتقي وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
منطقة الجوف
 التقديم على برنامج نيوم للابتعاث الداخلي سيبدأ مطلع عام2020
منطقة تبوك
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن برامج وأنشطة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة
منطقة تبوك
التقاعد تبرم مذكرة تفاهم لتقديم مزايا لعملائها مع إحدى شركات التأمين التعاوني

التقاعد تبرم مذكرة تفاهم لتقديم مزايا لعملائها مع إحدى شركات التأمين التعاوني

أبرز المواد
الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ

الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ

أبرز المواد
برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي

برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي

أبرز المواد
سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك

سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك

أبرز المواد

التقاعد تبرم مذكرة تفاهم لتقديم مزايا لعملائها مع إحدى شركات التأمين التعاوني

التقاعد تبرم مذكرة تفاهم لتقديم مزايا لعملائها مع إحدى شركات التأمين التعاوني
http://almnatiq.net/?p=814423
المناطق - واس

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التأمين التعاوني لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات.
وتنص مذكرة التفاهم على تقديم مزايا في مجال التأمين على المركبات تتضمن تمكين المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم وهم (المستحقون للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد) الاستفادة من خدمات الشركة بخصم 15% على تأمين المركبات لمنتج ضد الغير ومنتج التأمين الشامل.
وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أن هذه المذكرة التي تم توقيعها مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم ، تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022، .
وقع المذكرة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ولاء صلاح محمد الجبر.
مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وفي إطار سعيها لتقديم الخدمة المميزة لعملائها، فقد تعاونت مع أكثر من (381) جهة من مختلف الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في عدد من المجالات كالطب والصحة، والعناية بالأسنان، والعيون، واللياقة والتجميل، والتدريب والتعليم، والفنادق والترفيه، وتأجير السيارات والتسوق، والتمويل وغيرها من الخدمات الأخرى في جميع مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على ذلك موقع المؤسسة الالكتروني www.pension.gov.sa.

روابط ذات صلة

الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ

الجيش السوداني: إغلاق طريق القيادة تدبير احترازي مفاجئ
برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي

برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان العراقي
سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك

سفير دولة الكويت ينوه بتوقيع المملكة والكويت اتفاق عودة الإنتاج النفطي المشترك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*