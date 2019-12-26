التقاعد تبرم مذكرة تفاهم لتقديم مزايا لعملائها مع إحدى شركات التأمين التعاوني

المناطق - واس

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التأمين التعاوني لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات.

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم مزايا في مجال التأمين على المركبات تتضمن تمكين المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم وهم (المستحقون للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد) الاستفادة من خدمات الشركة بخصم 15% على تأمين المركبات لمنتج ضد الغير ومنتج التأمين الشامل.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أن هذه المذكرة التي تم توقيعها مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم ، تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022، .

وقع المذكرة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ولاء صلاح محمد الجبر.

مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وفي إطار سعيها لتقديم الخدمة المميزة لعملائها، فقد تعاونت مع أكثر من (381) جهة من مختلف الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في عدد من المجالات كالطب والصحة، والعناية بالأسنان، والعيون، واللياقة والتجميل، والتدريب والتعليم، والفنادق والترفيه، وتأجير السيارات والتسوق، والتمويل وغيرها من الخدمات الأخرى في جميع مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على ذلك موقع المؤسسة الالكتروني www.pension.gov.sa.