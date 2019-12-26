أكثر من 1300 عملية قسطرة قلبية بمركز القلب بعرعر

عرعر - خالد الضبيبي

اعلنت صحة الحدود الشمالية ان عدد المستفيدين من خدمات مركز القلب بعرعر، بلغ أكثر من 16 ألف مستفيد، وذلك خلال العام الجاري 2019م. وأوضحت أن عدد مراجعي العيادات بلغ 12797 مراجعًا، وتم تنويم 3570 مريضًا خلال الفترة نفسها. وزادت، أن عدد عمليات القلب المفتوح التي أجريت بالمركز بلغ 101 عملية، بالإضافة إلى 1384 عملية قسطرة قلبية. كما بلغ عدد المستفيدين من التصوير الطبي 4250 مستفيدًا، واستقبل المركز 765 مريضًا تم إحالتهم عليه من خارج المنطقة.