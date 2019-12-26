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أمانة عسير تفتح عدد من مظاريف المواقع الاستثمارية

6 شركات تتنافس على تشغيل مطاعم جبل ذرة وأبو خيال

6 شركات تتنافس على تشغيل مطاعم جبل ذرة وأبو خيال
http://almnatiq.net/?p=814434
المناطق - أبها

قامت أمانة عسير ممثلة في وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات بفتح مظاريف منافسة تشغيل مطاعم جبل ذرة وأبو خيال، التي تقدم لاستثمارها وتشغيلها 6 شركات وطنية.
من جانبه أوضح وكيل أمين عسير للاستثمار وتنمية الإيرادات فيصل الغانم أن العطاءات المقدمة جيدة ومن شركات وطنية متخصصة بهذا النشاط الاستثماري، مبينا أنه سيتم عرض كامل الأوراق المتعلقة بالمزايدة على لجنة الاستثمار بأمانة منطقة عسير لتحديد صاحب أفضل عطاء مقدم لتلك المزايدة. مشيراً إلى أن موقع المطاعم في جبل ذرة وأبو خيال متميز جداً سياحياً واقتصاديا، ويجب استثماره بالشكل الأمثل ، وهذا ما تحرص عليه أمانة عسير، وهذا ما وجه ابه  أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بهذه المواقع كونها من المواقع ذات الأهمية  سياحياً واستثماريا في مدينة ابها ، التي يقبل عليها الزوار والسياح القادمين إلى منطقة عسير لما تتميز به هذه المواقع من الطبيعة الطبوغرافية ، والإطلالة الرائعة على مدينة أبها ، لذا عملت الأمانة على الاشراف  تطوير جبل (ذرة) بإقامة المطاعم والجلسات المطلة على المدينة وتميز الجبل  بمدرجات زراعية خضراء  تحيط به من كل اتجاه.

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