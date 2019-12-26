أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستعرض مجالات المبادرة الوطنية “إجادة”

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رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لاستعراض مجالات المبادرة الوطنية “إجادة” التي تنفذها أمانة محافظة جدة لتحسين رضا المستفيدين وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت التجارية، والحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية التي ستساهم في تحسين جودة الحياة تحقيقاً لاستراتيجية رؤية المملكة 2030 .

وخلال الاجتماع الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي والرئيس التنفيذي لشركة علم عبدالرحمن الجضعي، فإن المبادرة تهدف لرفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وتطوير وتحسين آليات الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، كذلك تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة التجارية.