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الحنفوش يدير مباراة الحزم والهلال

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الحزم والهلال المقررة مساء اليوم الخميس في مستهل مباريات الجولة الثالثة عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر ان يقود الحكم السعودي شكري الحنفوش اللقاء ويعاونه بدر الرفاعي وهشام الرفاعي، ويتولى مهام الحكم الرابع محمد الهويش، والبرتغالي جونو كابيلا حكما للفيديو، ويساعده الوطني فيصل البلوي.

ويعد الحنفوشي ثاني حكم سعودي يظهر على الساحة هذا الموسم وذلك بعد تركي الخضير ، الذي تواجد في مباراة الأهلي وضمك بالجولة الثانية عشر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم ألمح في وقت سابق على عودة الحكم السعودي لإدارة مباريات الدوري بشكل تدريجي بجانب لقاءات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الجانب الآخر، يستعد الهولندي كيفن بلوم لإدارة مباراة العدالة والرائد مساء اليوم الخميس ويعاونه كل من دوبر كريستيان وجيرمين لبار وسلطان العكيري كحكم رابع.

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