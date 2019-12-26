إدارة تعليم عنيزة توقع 10 مذكرات تفاهم مع عدة قطاعات حكومية وخيرية ومراكز للتعلم والتدريب 

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وقعت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، صباح اليوم الخميس، بمبنى المحافظة، برعاية ومباركة من سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، 10 مذكرات تفاهم مع مجموعة من القطاعات الحكومية والخيرية ومراكز للتعلم والتدريب، وذلك لتعزيز وتطوير دور الإدارة في المشاركة في خدمة المجتمع بالمحافظة وتحقيقا لغايات رؤية 2030.

حيث وقع من جانب الإدارة، سعادة الأستاذ خالد بن جايز الحربي مدير إدارة التعليم بعنيزة، على هذه المذكرات مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عنيزة، ودار التربية الاجتماعية بعنيزة، وكذلك مجمع السلام الطبي العام ، وجمعية فائض للمساعدات العينية بمحافظة عنيزة، إضافة إلى جمعية إبداع للموهبة، وشركة أرض الابتكارات للخدمات التجارية، والمركز المثالي للتدريب، ومركز تطوير الكوادر.



وبارك سعادة محافظ عنيزة، عقب توقيع مذكرات التفاهم، الجهود المباركة لإدارة التعليم بعنيزة والتي أثمرت ما نشهده اليوم من توقيع هذه الاتفاقيات والتي ستعود بإذن الله على المجتمع بالمنفعة، لافتًا إلى أن هذه الشراكات هي استمرار لعملية التميز التي ستساهم في دعم التعليم، وتحفيز المعلمين والطلاب والأسر، سائلا الله التوفيق للجميع.

حيث يأتي مذكرات التفاهم الموقعة من مبدأ التعاون والشراكة وصولاً لتحقيق غايات ومضامين الرؤية الوطنية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ولرغبة كافة الجهات في مزيد من تكامل الرؤى والأدوار.

وتهدف هذه الشراكات التي أبرمتها إدارة التعليم ومدارسها، كونها مؤسسات تربوية وتعليمية حكومية، لتعزيز التعاون مع القطاع الحكومي والخاص وجهات القطاع الثالث (غير الربحي)، وما ترسخه من قيم وكفاءات ومهارات أكاديمية وحياتية للنشء في وطن الخير والإسلام والسلام.

كما تهدف لنشر الوعي والمعرفة بين أبناء المجتمع وسط بيئة محفزة، لتترجم بذلك رؤية قادة البلاد – حفظهم الله – وسياسة التعليم في مملكتنا الغالية، حيث يشترك في ذلك الدور الهام جهات حكومية وأهلية وخيرية “غير ربحية”، بدور مكمل لرفع شأن المواطن السعودي المسلم وممارساته الإيجابية البناءة، وتهيئة بيئة محفزة على العمل والإبداع والإنتاج، إضافة إلى السعي لتجويد الخدمات المقدمة في صور من التلاحم والتكافل والتكامل المؤسسي المجتمعي، هدفها بناء هوية وطن بقيم إسلامية خالدة.



وفي الختام، كرم سعادة محافظ عنيزة شركاء التعليم الذين وقعوا مذكرات تفاهم.