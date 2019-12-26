“عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني في الاسواق الشعبية ومستوصفات طب الاسنان

المناطق_مشعل المري

بتوجيه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد.. نفذ فرع الوزارة بحائل في الاسواق الشعبية التجارية ومستوصفات طب الاسنان بالمنطقة حملة تفتيشية واسعة مشتركة من مفتشي العمل ‏بهدف متابعة العمل يرافقهم الضبط الميداني وتم ضبط عدد من مخالفات العمل وتم تحويلها لجهة الاختصاص ..

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد الى انه سيستمر تنفيذ حملات التفتيش في المنطقة ، وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، لتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين .