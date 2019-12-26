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أمير الرياض يستقبل المحافظين ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز

أمير الرياض يستقبل المحافظين ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز
http://almnatiq.net/?p=814464
المناطق_فلاج الشعيفاني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, المحافظين ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز الذين قدموا للسلام على سموه عقب تكليفهم في مناصبهم الجديدة.
وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, داعين الله لهم أن يوفقهم في أعمالهم ومهامهم.
وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة وجهها لوكلاء المحافظات ورؤساء المراكز, أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة بوصفهم الذراع المهم للإمارة, مشيرا إلى أن آراءهم ومقترحاتهم محل اهتمام, لاسيما وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يتابعان كل ما من شأنه رقي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحث سموه على متابعة أمور المواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة, واتخاذ الإجراء النظامي بحق المتجاوزين للنظام, مؤكدا ثقته في الجميع بأن يؤدوا دورهم بإخلاص وعلى منهج سليم وفق الكتاب والسنة وتوجيهات ولاة الأمر.
من جانبه أعرب المحافظون ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز عن اعتزازهم وتقديرهم بالثقة الغالية التي تشرفوا بها, آملين أن يكونوا عند حسن الظن لخدمة المنطقة ومحافظاتها وتأدية الدور على أكمل وجه.
حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, ومدير الموارد البشرية بإمارة منطقة الرياض محمد بن عبدالله المنقاش.

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