احدث الأخبار

الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى: 300 مليار ريال حجم أصول الأوقاف الأهلية في المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي العميد السويل بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة جوازات القصيم
أبرز المواد
 كلوب يصف جدولة الدوري الإنجليزي في الأعياد بـ «الجريمة»
أبرز المواد
 الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس!
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تجهز ست واجهات بحرية لاستقبال زوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدارسي
أبرز المواد
 بلدية مليجة: اغلاق مصنع لإعادة انتاج الاسفنج يستغل منزل شعبي مقرا له
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل المحافظين ووكلاء المحافظات ورؤساء المراكز
أبرز المواد
 إدارة تعليم عنيزة توقع 10 مذكرات تفاهم مع عدة قطاعات حكومية وخيرية ومراكز للتعلم والتدريب 
أبرز المواد
 “عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني في الاسواق الشعبية ومستوصفات طب الاسنان
أبرز المواد
 وزيرة ألمانية تتلقى تهديدات بالقتل
أبرز المواد
 الحنفوش يدير مباراة الحزم والهلال
أبرز المواد
 ردة فعل مفاجئة من مدير مدرسة ثانوية بمكة تجاه طالب بعد أن لاحظ تأخره عن الاختبار !
أبرز المواد
الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى: 300 مليار ريال حجم أصول الأوقاف الأهلية في المملكة

الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى: 300 مليار ريال حجم أصول الأوقاف الأهلية في المملكة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يلتقي العميد السويل بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة جوازات القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي العميد السويل بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة جوازات القصيم

أبرز المواد
كلوب يصف جدولة الدوري الإنجليزي في الأعياد بـ «الجريمة»

كلوب يصف جدولة الدوري الإنجليزي في الأعياد بـ «الجريمة»

أبرز المواد
الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس!

الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس!

أبرز المواد

بلدية مليجة: اغلاق مصنع لإعادة انتاج الاسفنج يستغل منزل شعبي مقرا له

http://almnatiq.net/?p=814469
المناطق_الرياض

داهم مراقبو بلدية مليجة أمس الاربعاء، مصنعا لإنتاج الاسفنج، حيث يقوم بإعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوثة، إضافة الى أنه يستغل منزل شعبي مقرا لتصنيع المراتب، وعلى إثر ذلك تم إغلاق المصنع، يأتي ذلك امتداداً للحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها بلدية مليجة على المصانع والمستودعات.

وأوضح  رئيس بلدية مليجه الأستاذ مناحي بن سلامه آل سعيدان، أن مراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية أغلقوا مصنع ومستودع انتاج الاسفنج الذي يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوثة إثر المداهمة في حي النخيل، والذي اتضح أنه يجمع الإسفنج من مصادر مجهولة، إلى جانب أن المقر عباره عن منزل شعبي لا يحمل رخصة نظامية، فيما تم مصادرة الكميات.

وقال أن مراقبو البلدية قد رصدوا أثناء مداهمتهم المستودع الذي يديره مقيم من جنسية غير عربية و قيام العاملين بتعبئة أكياس الوسادة بحشوات من البولستر والاسفنج المستخدم ، والذي يتم استخراجه من مصادر مجهولة ويعاد تلبيسه بالأقمشة، وتغليفه من الخارج بأكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية مشهورة، وادعاء أنها حديثة الصنع بغرض تسويقها وبيعها على المستهلكين.

وأضاف بأنه تم رصد وجود عدد المخالفات أبرزها عدم توافر الشروط الصحية والنظافة والسلامة لدى العاملين، إضافة إلى العشوائية التامة واحتواءه على مقر لسكن العمالة.

وأكد مناحي ال سعيدان على استمرار الجولات الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود مخالفات بلدية، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مخالفة للأنظمة.

ودعا عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن شكاويهم  وملاحظاتهم عبر مركز 940

روابط ذات صلة

الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى: 300 مليار ريال حجم أصول الأوقاف الأهلية في المملكة

الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى: 300 مليار ريال حجم أصول الأوقاف الأهلية في المملكة
الأمير فيصل بن مشعل يلتقي العميد السويل بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة جوازات القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي العميد السويل بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة جوازات القصيم
كلوب يصف جدولة الدوري الإنجليزي في الأعياد بـ «الجريمة»

كلوب يصف جدولة الدوري الإنجليزي في الأعياد بـ «الجريمة»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*