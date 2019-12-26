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أمانة الشرقية تجهز ست واجهات بحرية لاستقبال زوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدارسي

أمانة الشرقية تجهز ست واجهات بحرية لاستقبال زوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الدارسي
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المناطق_منال الدوسري

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، وذلك من خلال الخطة التي وضعتها والتي جرى تنفيذها بحاضرة الدمام، وكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث تم الانتهاء، تجهيز ٦ واجهات بحرية، و صيانة وتجهيز الحدائق والساحات و المنتزهات والواجهات البحرية، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة الى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر، كما قامت الأمانة بزراعة سبعة ملايين زهرة موسمية، وأكثر من 50 ألف شجرة موسمية، تم توزيعها على مستوى مدن حاضرة الدمام، والبلديات المرتبطة، ونفذت الأمانة، وبنجاح، الخطط التي تم اعدادها مسبقا لتجهيز الحدائق والميادين والساحات والواجهات البحرية والكورنيش والملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها من أجل تهيئتها لاستقبال الزوار، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها.

كما قامت فرق الصيانة التابعة للأمانة، بتوجيهات من معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بتهيئة وتجهيز 88 ساحة وميدانا، تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة والترفيه لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها، كما تم تجهيز 678 حديقة عامة، إضافة الى 17 حديقة تحت التنفيذ، وسيتم افتتاحها خلال عام 2020م، و 11 منتزه من خلال زراعتها بالورود والأشجار المناسبة والتي تعطي الجمالية المميزة لهذه الحدائق والمنتزهات،  وتجهيز ٥٧ مضمار مشاة، حيث حرصت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق بزراعة سبعة ملايين زهرة موسمية، في حدائق ومنتزهات وميادين وطرق الحاضرة، ومدن ومحافظات المنطقة، وذلك في إطار استعداد الأمانة لتهيئة المنطقة الشرقية لاستقبال زوار إجازة منتصف العام الدراسي في المنطقة الشرقية، إضافة الى تجهيز وصيانة 18 نافورة تفاعلية مميزة ذات طابع جمالي، تم توزيعها على الحدائق والميادين والمنتزهات العامة في إطار تجميل وتمييز المنطقة لاستقبال الربيع بشكل مميز، من أجل إسعاد الأهالي والمقيمين، وكذلك زوار المنطقة الشرقية.

كما أنهت الإدارة العامة للصيانة والتشغيل صيانة دورات المياه في الكورنيشات، وكذلك كراسي الجلوس، واستبدال التالف منها أو إصلاح ما يتطلب إصلاحه، حتى يتسنى للزوار التنزه والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص فرق الصيانة والتي تعمل على جاهزية تامة في حال الاحتياج لها.

كما قامت الأمانة والبلديات التابعة بعمل تجهيزات وصيانة للمواقع التي يرتادها الشباب كالملاعب الرياضية والتي بلغ عددها 161 ملعبا رياضيا، لتكون بجاهزية كاملة من أجل الترفيه على الشباب والطلبة سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها، خصوصاً بعد فترة الامتحانات والتي يحتاج الجميع فيها للراحة والاستمتاع في مثل هذه الإجازة.

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