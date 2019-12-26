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الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس!
http://almnatiq.net/?p=814477
المناطق_الرياض

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % عند 8353 نقطة (+ 10 نقاط)، وسط تداولات قليلة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال.

وارتفع سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الخميس بنسبة 0.43 % ، وأغلق عند 35.35 ريال للسهم.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وكيان السعودية، والإنماء، وكيمانول، ومفيك ريت هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، والإنماء، وينساب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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