كلوب يصف جدولة الدوري الإنجليزي في الأعياد بـ «الجريمة»

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وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فترة عيد الميلاد بأنه “جريمة” لبعض الفرق التي تُرغم على خوض مباراتين في غضون 48 ساعة.

ويحل متصدر البطولة، الذي نال لقب كأس العالم للأندية بالانتصار على فلامنجو البرازيلي السبت الماضي، ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني اليوم الخميس قبل أن يستضيف ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد لكن بعض الفرق الأخرى ومن بينها مانشستر سيتي لم تكن محظوظة.

ويخرج حامل اللقب لمواجهة ولفرهامبتون غدا الجمعة قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد يوم الأحد وهو ما جعل مدربه بيب جوارديولا يرسل “شكره” إلى رابطة الدوري بسبب الجدول المزدحم.

وأبلغ كلوب وسائل إعلام بريطانية “ليس جيدا على الإطلاق. لا يوجد أي سبب لعدم حصول بعض الفرق على أكثر من 48 ساعة بين مباراتين في الدوري.

“لا توجد مشكلة لدى أي مدرب للعب في اليوم التالي لعيد الميلاد لكن اللعب يوم 26 ثم 28 جريمة. هذا الموسم نلعب يوم 26 ثم 29 لذا فهذا مثل عطلة”.

وتلعب فرق برايتون آند هوف ألبيون وإيفرتون وواتفورد ومانشستر يونايتد مرتين في غضون 48 ساعة.

وقال كلوب “أتفهم كل من يتحدث عن أنه يجب ألا يحدث ذلك. إنهم لا يشتكون. إنهم يتحدثون. يمكننا قول ما نريد لكن لا يوجد من يستمع… علم الرياضة لا يعطيك أي حلول للتعامل مع هذا”.

وتابع “الجسد يحتاج إلى وقت معين لاستعادة كفاءته. لكننا نهمل ذلك كليا”.

وسيسعى ليفربول إلى زيادة فارق العشر نقاط عن ليستر فيما يأمل مستضيفه للعودة للانتصارات بعدما انتهى سجله الخالي من الهزيمة في تسع مباريات متتالية عندما خسر أمام مانشستر سيتي يوم السبت.