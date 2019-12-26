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تنمية وادي الدواسر ينظم دورة لتصميم المشاريع ويحارب الظواهر السلبية

تنمية وادي الدواسر ينظم دورة لتصميم المشاريع ويحارب الظواهر السلبية
http://almnatiq.net/?p=814480
المناطق_الرياض
نظم مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر  دورة( تصميم وصناعة المشاريع التنمويه)في مقر مركز أجيال التابع للجنه الخماسين الأهليه ، بحضور أعضاء الجمعيات واللجان ومكاتب الدعوة .
تأتي هذه الدورة ضمن خطة عمل تعتمد على تنوع البرامج والدورات لتطوير وتنمية القدرات البشرية والماليه وتعريف المشاركين بمهارات التخطيط للمشاريع .
كما نظم المركز برنامجا اجتماعياً لمعالجة الظواهر السلبية التي يمارسها بعض الشباب وسبل الوقاية منها والسعي لإيجاد حلول وبدائل تشبع رغبات الشباب، وذلك بالتعاون مع لجنة التنمية الاهلية بنزوى .
من جانبه قدم مدير المركز خلف بن محمد بن قويد شكره وتقديره للمشاركين وللحضور وأكد أن المركز سيستمر في تنظيم مثل هذه البرامج الاجتماعية على مدار العام .
يُذكر أن مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، والمنتشرة في مدن وقرى المنطقة
تحرص دوماً على المشاركة ببرامج مختلفة ومنوعة موجهة لجميع شرائح المجتمع كباراً وصغاراً ذكوراً وإناثا .

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