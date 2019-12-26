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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي العميد السويل بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة جوازات القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي العميد السويل بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة جوازات القصيم
http://almnatiq.net/?p=814484
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة, بمدينة بريدة, اليوم, العميد خالد بن حمد السويل, والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتعيينه مديراً لإدارة الجوازات بالمنطقة.

 

حيث رحب سموه بالعميد السويل وهنأه على هذه الثقة, مؤكداً سموه على أهمية مواصلة العمل وبذل الجهود لكل ما من شأنه تعزيز الجانب الإيجابي الخادم لقطاع الجوازات بالمنطقة, مشيداً بالجهود التي يقدمها رجال الجوازات والتي تعكس ثقافة أبناء المنطقة الأوفياء ودورهم في الحفاظ عليه, مثنياً على ما قدمه العميد السويل من جهود خلال فترة عمله في جوازات المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لكل خير.

 

من جهته أعرب العميد خالد السويل عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه, مثمناً توجيهات سموه الكريم والتي ستكون عوناً له بإذن الله في خدمة الوطن وبذل أقصى الجهود لخدمة القطاع.

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