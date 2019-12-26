بالفيديو : مواطن يكشف تفاصيل تعرضه لموقف في محل عصائر بسبب إعاقته : “كل هذي الزحمة بسبب معوق” !

المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمواطن تعرض لموقف أثر على نفسيته سلبياً بسبب إعاقته .

وقال المواطن في الفيديو ، انه ذهب لمحل عصائر لكي يتناول مشروب “المانجو” وكان هناك زحاماً ولم يقدر أحد إعاقته .

وأضاف المواطن أن بعض المشادات حدثت بين الزبائن ، فيما قال أحدهم بصوت عالٍ : ” كل هذي الزحمة بسبب معوق” .

وأشار المواطن إلى أنه ذهب للرجل وقال له أنه يعلم أن العبارة خرجت منه بدون قصد ، لكن الرجل فاجئه بالرد وقال له أنه كان يقصد ذلك .

وفي نهاية الفيديو طلب المواطن من كل إنسان أن يراجع كلامه قبل أن يتفوه به ، لأن أوقات كثيرة يكون الكلام جارح .