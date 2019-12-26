طالبات دار الحكمة يعدن من مؤتمر عالمي بجائزة أفضل بحث

عادت ٤ طالبات من قسم الأزياء بجامعة دار الحكمة بجائزة أفضل بحث بعد ان شاركن بتقديم أبحاثهن العلمية في المؤتمر العالمي لأبحاث ونظريات الأزياء الذي أقيم في برشلونه يومي الاثنين والثلاثاء ١٦- ١٧ ديسمبر ٢٠١٩م وهن: آية فطاني قدمت بحث بعنوان “علاقة التصوير النمطي في الأزياء المخططة بالمافيا”، ايمان بن ماضي “تحويل طلب المستهلك نحو الاستدامة”، رانيا الشريف “حقيقة الخير والشر : استخدام منهج الأدوات المتعددة لفهم نظريات الألوان”، نورا قزني ” أثر تطبيقات الأزياء على المستهلكين” وقدحصلت نورا قزني على جائزة أفضل بحث تم عرضه في المؤتمر.تمت الرحلة العلمية بإشراف عضو هيئة التدريس في نفس الجامعة الدكتورة ضحى أبوالسعود على أبحاثهن المقدمة ومرافقتهن في الرحلة.
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