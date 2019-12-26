طالبات دار الحكمة يعدن من مؤتمر عالمي بجائزة أفضل بحث

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عادت ٤ طالبات من قسم الأزياء بجامعة دار الحكمة بجائزة أفضل بحث بعد ان شاركن بتقديم أبحاثهن العلمية في المؤتمر العالمي لأبحاث ونظريات الأزياء الذي أقيم في برشلونه يومي الاثنين والثلاثاء ١٦- ١٧ ديسمبر ٢٠١٩م وهن: آية فطاني قدمت بحث بعنوان “علاقة التصوير النمطي في الأزياء المخططة بالمافيا”، ايمان بن ماضي “تحويل طلب المستهلك نحو الاستدامة”، رانيا الشريف “حقيقة الخير والشر : استخدام منهج الأدوات المتعددة لفهم نظريات الألوان”، نورا قزني ” أثر تطبيقات الأزياء على المستهلكين” وقدحصلت نورا قزني على جائزة أفضل بحث تم عرضه في المؤتمر.‎تمت الرحلة العلمية بإشراف عضو هيئة التدريس في نفس الجامعة الدكتورة ضحى أبوالسعود على أبحاثهن المقدمة ومرافقتهن في الرحلة.