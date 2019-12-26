من خلال مبادرة “ما نسيناكم” توزيع مؤنة الشتاء لأكثر من 50 أسرة بالقريات

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بمباركة من محافظ القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر وتحت رعاية الجمعية التعاونية متعددة الاغراض بالقريات نفذت المصممة الأستاذة تمام البلوي وبمشاركة الأستاذة العنود الكويكبي والأستاذة عائشه البلوي مبادرة “مانسيناكم” لتوزيع مؤنة الشتاء وهي عبارة عن سلل غذائية لأكثر من 50 أسرة محتاجة بالقريات.

وعن فكرة المبادرة ذكرت المصممة والمبادرة تمام البلوي أنه ومن منطلق تلمس احتياجات الأسر ذوات الدخل المحدود والأرامل والأيتام والمحتاجين خصوصاً في فصل الشتاء والبرد القارص جائت فكرة مبادرة “مانسيناكم” والتي تهدف الى مساعدة تلك الفئة بمؤنة الشتاء تخفيفاً لبعض معاناتهم.

وأضافت البلوي أن المبادرة حظيت بتبرع احد رجال الأعمال بالمحافظة جزاه الله خيراً وبرعاية من الجمعية التعاونية.

وأكدت البلوي أنه تم تجهيز أكثر من 50 سلة غذائية وتوزيعها للمستفيدين .وقدمت البلوي في ختام حديثها جزيل الشكر والعرفان لمحافظ القريات وللجمعية التعاونية ولرجل الأعمال على كل ماقدموه من تسهيلات للمبادرة سائلة الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.