بلدية محافظة البدع تواصل تطوير الميادين العامة والمداخل والمخارج الرئيسة للمحافظة

المناطق_علي العميري

تواصل بلدية محافظة البدع تطوير الميادين العامة والمداخل والمخارج الرئيسة للمحافظة باستكمال عدد من المشروعات الخدمية التي تسهم في إظهار مدينة البدع بالمظهر الذي يليق بمكانتها التاريخية والحضارية.

ووأضح رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد بأن أعمال البلدية مستمرة حاليا على استكمال مشروعات الأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة إضافة إلى مواصلة العمل على زيادة المسطحات الخضراء في عدد من أجزاء المدينة.

وأفاد أن جهود بلدية المحافظة تتواصل بفتح عدد من التقاطعات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تسهيل الحركة المرورية على المواطنين والمقيمين والتقليل من الاختناقات التي تشهدها المحافظة لاسيما في أوقات الذروة.

وبين السعيد أهمية تلك المشروعات سواء القائمة أو التي تحت التنفيذ أو تحت الدراسة سعياً وحرصاً من بلدية محافظة البدع على مواكبة التطوير وتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة.