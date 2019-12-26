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20 فريقاً لكرة القدم يخوضون منافسات دوري رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك

20 فريقاً لكرة القدم يخوضون منافسات دوري رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك

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20 فريقاً لكرة القدم يخوضون منافسات دوري رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك

20 فريقاً لكرة القدم يخوضون منافسات دوري رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=814523
المناطق- تبوك
تنطلق مطلع يناير المقبل منافسات “دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بتبوك” التي يشارك فيها عشرون فريقاً من أحياء تبوك تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
وأجريت القرعة بقاعة الأمير سلطان للأنشطة الطلابية بتبوك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة بتبوك وممثلي الفرق المشاركة في الدوري وتم تقسيم الفرق إلى 5 مجموعات .
ورحب رئيس مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء محمد بن حمود الشهري بالحضور مؤكداً أهمية هذه البطولة التي تأتي تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وتنطلق أولى فعالياتها مطلع الشهر القادم من العام 2020 م في دعم الحراك الرياضي بالمنطقة  وقال إنه منذ تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي والجميع يعمل نحو تحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في منطقة تبوك بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030.

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