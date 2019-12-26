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الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة في تداولات اليوم

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منطقة تبوك

الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة في تداولات اليوم

الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة في تداولات اليوم
http://almnatiq.net/?p=814536
المناطق _ نيويورك

سجل سوق الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الخميس، ليتجه المؤشر القياسي صوب أفضل آداء سنوي له منذ 2013م، بفضل التفاؤل حيال اتفاق تجارة وشيك بين الولايات المتحدة والصين.
وافتتح ستاندرد اند بورز مرتفعا بـ 3.82 نقاط بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 3227.20 نقطة، فيما زاد ناسداك 17.33 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 8970.21 نقطة.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 24.01 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 28539.46 نقطة.

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