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تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العُلا

تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العُلا

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تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العُلا

تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العُلا
http://almnatiq.net/?p=814543

سّلمَ محافظ محافظة العُلا سعادة الأستاذ راشد بن عبدالله القحطاني، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة مشروع إسكان محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ أحمد بن بكر زيدان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المحافظة.
ويأتي هذا المشروع من بين المشروعات الجاهزة التي يوفرها برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، التي تتوزع في مختلف المحافظات على مستوى جميع مناطق المملكة ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى التي يوفرها البرنامج وتشمل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، والأراضي المجانية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما عبر عدد من المستفيدين المُستلمين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان العلا الذي يوفر 201 وحدة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.
وقدم محافظ العلا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على اهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وذلك بمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه، لتوفير كل السبل والخدمات لجميع محافظات ومراكز المنطقة، وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية، منوهاً بجهود وزارة الإسكان لتوفير الحلول والخيارات التمويلية والسكنية في جميع المناطق بتسهيل الإجراءات بما يسهم في رفع نسب التملك.

 

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